Промоутер сообщил о переносе боя Итаумы

Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы, сообщил, что его подопечный не проведет бой в рамках боксерского шоу 13 декабря в Манчестере.

Ближайший поединок британца будет отложен до следующего года.

"Если мы заявим его на ту дату, WBA скажет, что он не готов к бою с Кубратом Пулевым, а мы не хотим идти по этому пути.

Мы должны увидеть, что будет с ситуацией вокруг Пулева, ведь WBA приказала провести этот поединок, и он не может просто отказаться. Посмотрим, как оно будет развиваться.

Говорят, что хотят провести бой Мурата Гассиева в Дубае, но, насколько я знаю, WBA этот поединок не санкционировала. Как можно санкционировать один бой, если одновременно утвержден другой? Поэтому имеем то, что имеем", - цитирует Уоррена The Ring.

Ранее WBA обязала Кубрата Пулева провести защиту против Итаумы, но тот проведет бой против Мурата Гассиева 12 декабря в Дубае.

