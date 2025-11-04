iSport.ua
Энтони Джошуа заинтересовался лагерем Усика в Валенсии

Бывший чемпион мира может тренироваться с Усиком перед следующими боями.
Сегодня, 10:58       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа заинтересовался тренировочным лагерем абсолютного чемпиона Александра Усика.

По имеющейся информации, Джошуа хочет посетить тренировочный лагерь Александра, который находится в Валенсии.

Британский боксер считает, что работа с командой Усика может стать ключом к его успеху на ринге.

Напомним, что тренировочным лагерем украинского боксера руководит Сергей Лапин.

В этом году Джошуа получил травму локтя, а в мае перенёс операцию на нём. На ринг 36-летний боксер вернётся уже в 2026 году.

