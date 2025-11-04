iSport.ua
Русский Українська

Известный промоутер объяснил, почему у Уордли есть шансы против Усика

Эдди Хирн уверен, что британца ожидает тяжелый бой, но не безнадежный.
Сегодня, 16:56       Автор: Игорь Мищук
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о потенциальном бое между абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и обладателем временного титула WBO Фабио Уордли.

По его мнению, британец будет очевидным андердогом, но у него есть шансы, учитывая возраст украинца, а также он сможет полагаться на свою ударную мощь.

Читай также: "У него есть недостатки": Уордли усомнился в непобедимости Усика

"Усик - это совершенно другая история, но в то же время он стареет. Опять же, безусловно, для Фабио бой с Усиком - это совершенно другой уровень, и он будет большим андердогом.

Но Уордли умеет бить, он готов и не будет бояться дать волю рукам. Впрочем, это другой вызов", - приводит слова Хирна SecondsOut.

Ранее промоутер Уордли сообщил о переговорах с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн Фабио Уордли

Статьи по теме

Энтони Джошуа заинтересовался лагерем Усика в Валенсии Энтони Джошуа заинтересовался лагерем Усика в Валенсии
Красюк объяснил, почему прекратил сотрудничество с Усиком Красюк объяснил, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Уордли потерял статус временного чемпиона WBA Уордли потерял статус временного чемпиона WBA
Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола Промоутер ответил, может ли Джошуа стать ближайшим соперником Пола

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ сыграет с Баварией, а Ливерпуль отправится на Сантьяго Бернабеу
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Европа18:05
Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари
Украина17:46
Суркис - о судействе в дерби: Мы знаем, кто за этим стоит
Европа17:28
Молодой талант ПСЖ удостоился награды Golden Boy-2025
Европа17:19
Роналду - о Манчестер Юнайтед: Они идут не той дорогой
Бокс16:56
Известный промоутер объяснил, почему у Уордли есть шансы против Усика
Европа16:25
Лидер Ромы снова оказался в лазарете
Бокс15:48
"Кусок мусора": Пол резко отреагировал на срыв боя с Джервонтой из-за его проблем с законом
Европа15:14
Молодежная сборная Украины определилась с составом на матчи с Турцией и Албанией
Европа14:53
После 7 лет перерыва. Уэлбек близок к вызову в сборную Англии
Бокс14:45
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK