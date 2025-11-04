Известный промоутер объяснил, почему у Уордли есть шансы против Усика
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о потенциальном бое между абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и обладателем временного титула WBO Фабио Уордли.
По его мнению, британец будет очевидным андердогом, но у него есть шансы, учитывая возраст украинца, а также он сможет полагаться на свою ударную мощь.
Читай также: "У него есть недостатки": Уордли усомнился в непобедимости Усика
"Усик - это совершенно другая история, но в то же время он стареет. Опять же, безусловно, для Фабио бой с Усиком - это совершенно другой уровень, и он будет большим андердогом.
Но Уордли умеет бить, он готов и не будет бояться дать волю рукам. Впрочем, это другой вызов", - приводит слова Хирна SecondsOut.
Ранее промоутер Уордли сообщил о переговорах с Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!