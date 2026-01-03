iSport.ua
Украинский тренер рассказал о работе с Энтони Джошуа

Егор Голуб - о британской звезде бокса.
Сегодня, 10:26       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Украинский тренер Егор Голуб рассказал, как проходила работа с бывшим обладателем титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Для меня важно, что у нас есть команда. Это механизм. Есть тренер по боксу — я отвечаю за бокс. Есть тренер по ОФП — он отвечает за свое направление. Есть массажист, реабилитолог, врач, ассистент. Всё это — один механизм. Реально я занимаюсь с ним боксом.

Как тренер, чувствуете ли вы сейчас Джошуа как боксера, который еще ищет себя, или он уже нашел новую идентичность?

Я думаю, этот вопрос к нему. Он очень приятный, трудолюбивый и дисциплинированный человек, хочет учиться, с уважением относится ко всему тренерскому составу. Ему интересно. Было трудно, но интересно. Мы переписывались с ним вчера, скоро увидимся.

Есть ли вещи, которые Джошуа делает идеально с точки зрения тренера и о которых публика почти не говорит?

Он джентльмен. Но все это знают, все видят и понимают. Воспитанный, приятный человек.

Также специалист рассказал насколько сложно работать с боксером

Не скажу, что это легко. Это большая ответственность. Каждый бой — независимо от соперника. В боксе каждый может ударить, и каждый может пропустить. Поэтому, конечно, это ответственность. Это не про "вау, класс, я тренер Энтони Джошуа". Это про работу.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен поделился информацией о том, когда Джошуа выйдет на ринг трагедии.

