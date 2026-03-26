Усик составил топ-5, кто бил его сильнее всех, выбрав неожиданного победителя

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ответил, кто бил его сильнее всех.

Об этом украинский боксер рассказал в интервью Daily Mail Boxing, составив свой топ-5.

На пятое место Усик поставил Мурата Гассиева, а на четвертое - Майриса Бриедиса. Третью строчку украинец отдал Тайсону Фьюри, а вторую - Дереку Чисоре.

А на вершине рейтинга украинского чемпиона оказалась лошадь. В прошлых интервью боксер рассказывал, что, когда ему было 12 лет, его сильно ударила лошадь, из-за чего он потерял сознание. Очнувшись с разбитой до крови головой, он спрашивал, жив ли он.

