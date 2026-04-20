Промоутер Джошуа подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Фьюри

Эдди Хирн ответил на призывы сразу выходить против "Цыганского короля".
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что они собираются устроить разминочный бой перед тем, как встречаться в ринге с Тайсоном Фьюри.

Представитель британского боксера отметил, что его клиенту необходим промежуточный поединок, чтобы понять, в каком состоянии он пребывает.

"Эй Джей проиграл Дюбуа в 2024 году, а сейчас уже 2026-й. Он провел четыре раунда с Джейком Полом. К тому же он попал в ужасную автокатастрофу, в которой сам получил страшные травмы. На какой планете живут эти люди?

Мы планировали разминочный бой еще до аварии, еще до поединка с Джейком Полом, так что же изменилось? Нам нужно на деле увидеть, что физически мы готовы к боям такого уровня.

Я понимаю тех, кто говорит, что идите сразу в бой. Спасибо, Карл Фроч. Это очень мило с твоей стороны. Но давайте будем рассудительными и реалистами. Мы также будем руководствоваться мнением команды Александра Усика и врачей, которые четко сказали, что Джошуа сначала нужен промежуточный бой", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

