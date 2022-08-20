Хейни спрогнозировал исход реванша Усик - Джошуа

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни поделился мыслями о реванше Александра Усика и Энтони Джошуа.

По словам американца, "Эй-Джей" не сможет справиться с украинцем.

"Мне нравится Джошуа, я хочу, чтобы он одержал победу, но не знаю. Усик – отличный боксер. Александр показал это, он доминировал в первом поединке.

Кажется, что в голове Джошуа все хорошо, он выйдет с другим планом на бой. Но я вижу, что Усик будет ему не по зубам", – сказал Хэйни.

Напомним, реванш Усик - Джошуа пройдет сегодня, 20 августа, в Джидде. На нашем сайте будет доступна видео и текстовая онлайн-трансляция боя.