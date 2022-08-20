Каллум Смит одержал победу нокаутом в адеркарде реванша Усик - Джошуа

Британский боксер стал обязательным претендентом на пояс WBC в полутяжелом весе.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (29-1, 20 КО) одержал досрочную победу в андеркарде реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Британский боксер в отборочном поединке за статус претендента на пояс WBC в полутяжелом весе сумел нокаутировать Матье Бодерлика (21-2, 12 КО).

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В четвертом раунде Смит сперва отправил французского соперника в нокдаун, а незадолго до гонга жестким левым хуком завершил поединок своей победой.

Смит получил статус обязательного претендента на титул WBC в полутяжелом весе, которым владеет Артур Бетербиев.

Напомним, что вечер бокса проходит в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. Главным событием станет реванш между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

На ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция реванша Усик - Джошуа.