Хэй: У Паркера и Джойса есть все, что нужно для боя с Усиком

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился ожиданиями от предстоящего боя между экс-чемпионом в супертяжелом весе Джозефом Паркером (30-2, 21 КО) и Джо Джойсом (14-0, 13 КО).

По словам британца, боксеры могут определить свое будущее по итогам поединка.

"У обоих бойцов есть все, что нужно для боя с Усиком. Если Паркер нокаутирует Джойса, как он может быть не готов к нему? Он победил всех соперников, которых должен был победить. Он проделал себе путь в рейтингах. То же касается Джойса. Если Джо удастся победить Джозефа Паркера, он будет готов.

Если Джойс нокаутирует или остановит Паркера, то это то, что не удалось Энтони Джошуа и Диллиану Уайту. Так что обоим бойцам нужна победа в этом поединке".

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Хэй выразил уверенность, что победитель боя может выйти в ринг с украинцем Александром Усиком.

"Им нужно выступить хорошо, чтобы когда дело дойдет до боя с Усиком, они были готовы и чувствовали импульс", - приводит слова Хэя Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Паркер назвал сильные стороны Джойса.