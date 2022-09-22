iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хэй: У Паркера и Джойса есть все, что нужно для боя с Усиком

Британец отметил важность предстоящего поединка между Паркером и Джойсом.
Сегодня, 10:41
Джо Джойс - Джозеф Паркер
Джо Джойс - Джозеф Паркер
0 0 0

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился ожиданиями от предстоящего боя между экс-чемпионом в супертяжелом весе Джозефом Паркером (30-2, 21 КО) и Джо Джойсом (14-0, 13 КО).

По словам британца, боксеры могут определить свое будущее по итогам поединка.

"У обоих бойцов есть все, что нужно для боя с Усиком. Если Паркер нокаутирует Джойса, как он может быть не готов к нему? Он победил всех соперников, которых должен был победить. Он проделал себе путь в рейтингах. То же касается Джойса. Если Джо удастся победить Джозефа Паркера, он будет готов.

Если Джойс нокаутирует или остановит Паркера, то это то, что не удалось Энтони Джошуа и Диллиану Уайту. Так что обоим бойцам нужна победа в этом поединке".

Читай также: Фьюри сделал прогноз на бой Джойс - Паркер

Хэй выразил уверенность, что победитель боя может выйти в ринг с украинцем Александром Усиком.

"Им нужно выступить хорошо, чтобы когда дело дойдет до боя с Усиком, они были готовы и чувствовали импульс", - приводит слова Хэя Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Паркер назвал сильные стороны Джойса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дэвид Хэй Александр Усик Джозеф Паркер Джо Джойс
0 0 0

Статьи по теме

Усик признался, что задумывался о своем нокдауне в реванше с Джошуа Усик признался, что задумывался о своем нокдауне в реванше с Джошуа
Промоутер Фьюри рассказал о бое с Джошуа и потенциальном поединке с Усиком Промоутер Фьюри рассказал о бое с Джошуа и потенциальном поединке с Усиком
Фьюри сделал прогноз на бой Джойс - Паркер Фьюри сделал прогноз на бой Джойс - Паркер
Кривбасс объявил об аренде хавбека Шахтера Кривбасс объявил об аренде хавбека Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Украина12:28
Кривбасс объявил об аренде хавбека Шахтера
Бокс12:10
Усик признался, что задумывался о своем нокдауне в реванше с Джошуа
Европа11:53
Роналдиньо - о лучшем игроке в истории: Месси? Сложный вопрос
Украина11:45
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Европа11:27
Беллингем определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Лига наций11:15
Петраков довызвал защитника Днепра-1 в сборную Украины
Европа10:48
Полузащитник Реала намекнул на возможный переход в Барселону
Бокс10:41
Хэй: У Паркера и Джойса есть все, что нужно для боя с Усиком
Лига наций10:15
Степаненко: Нужно забыть про поражение от Шотландии
Европа10:13
Дембеле назвал свою главную цель в Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK