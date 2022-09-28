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Фьюри назвал лучшего супертяжеловеса после себя

Чемпион WBC сделал неожиданный выбор.
Вчера, 23:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images
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Обладатель титула WBC Тайсон Фьюри поделился мнением о другом представителе супертяжелого дивизиона Джо Джойсе.

По словам британского чемпиона, он считает своего соотечественника сильнейшим супертяжеловесом после себя и предполагает, что однажды они смогут выяснить в ринге, кто лучше.

"Я провел отличный день, наблюдая за боксом, смотря все большие бои и изучая всех супертяжеловесов. Должен сказать, что великий Джо Джойс является лучшим бойцом супертяжелого веса в мире после меня.

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Кто знает, сможет ли он меня победить или нет. Я думаю, что нам придется это узнать. Я только посмотрел всех этих претендентов на титулы чемпиона мира. Чжан, Хргович и все остальные.

Я считаю, что великий Джо Джойс - супертяжеловес №2 в мире. Кто знает, он ли №1? Однажды нам придется выяснить, кто из нас лучше.

Но пока я правлю, потому что я чемпион мира в супертяжелом весе, а он нет. Но он придет за всеми поясами, не беспокойтесь. Давай, великий Джо", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Напомним, что Джо Джойс после победы над Джозефом Паркером выразил желание провести поединки с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джо Джойс
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