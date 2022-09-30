Хирн предложил Фьюри соперника, если бой с Джошуа не состоится

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу ситуации с переговорами о поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британского менеджера, если чемпион не хочет драться с его подопечным, пусть выберет себе в соперники более серьезного оппонента, как Джо Джойс, а не Мануэль Чарр.

"Работа над контрактом всегда сложная, потому что все должно быть сделано тщательно, поэтому все всегда повторяется по пять раз. Если честно, я с минуты на минуту ожидаю, что Тайсон скажет: "Извините британская публика, но я не смог получить бой, потому что Эй Джей трус. Вместо него я буду драться с Мануэлем Чарром".

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Я предлагаю ему подраться с Джо Джойсом, если откажется встретиться с Джошуа. Это намного лучший бой, но мы все знаем, что он этого не сделает. Фьюри будет драться с Мануэлем Чарром, так как сделал это в свое время со Шварцем или Сефери.

Как вам эта идея, подраться Тайсону с Джойсом в декабре? Это потрясающий бой. Как думаете, это реально? Его легко организовать. У парней один промоутер", - цитирует Хирна Boxing News 24.

Напомним, что Джо Джойс после победы над Джозефом Паркером выразил желание провести поединки с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.