Джойс оценил свои шансы в потенциальном бою с Фьюри

Непобежденный британец поразмыслил о возможном поединке с чемпионом.

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мыслями о возможной встрече в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению непобежденного британского боксера, он готов к подобному поединку и у него есть неплохие шансы на победу.

"Я смог ударить Тайсона в спаррингах, поэтому думаю, что смогу ударить его и в бою.

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Да, у меня есть хорошие шансы на победу. Думаю, что готов к противостоянию на таком уровне. Это будет хороший поединок.

Фьюри - отличный боец, большой чемпион, но я иду за ним", - приводит слова Джойса Boxing News 24.

Напомним, что Джо Джойс после победы над Джозефом Паркером выразил желание провести поединки с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.