Джойс оценил свои шансы в потенциальном бою с Фьюри
Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мыслями о возможной встрече в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
По мнению непобежденного британского боксера, он готов к подобному поединку и у него есть неплохие шансы на победу.
"Я смог ударить Тайсона в спаррингах, поэтому думаю, что смогу ударить его и в бою.
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Да, у меня есть хорошие шансы на победу. Думаю, что готов к противостоянию на таком уровне. Это будет хороший поединок.
Фьюри - отличный боец, большой чемпион, но я иду за ним", - приводит слова Джойса Boxing News 24.
Напомним, что Джо Джойс после победы над Джозефом Паркером выразил желание провести поединки с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.