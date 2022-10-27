Ортис: Всегда думал, что однажды подерусь с Ломаченко

Представитель легкого дивизиона Джемейн Ортис высказался о своем будущем сопернике Василии Ломаченко.

По словам американского боксера, он всегда думал, что встретится в ринге с бывшим чемпионом.

"Я всегда думал, что однажды подерусь с ним. Еще лет пять назад я думал, что, вероятно, буду драться с Ломаченко. Поэтому я не удивлен, что это произошло. Это только часть процесса.

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Он был одним из моих любимых боксеров. Тогда я подумал, что, если считаю, что нахожусь на высоком уровне, то твои кумиры в какой-то момент станут твоими соперниками.

Поэтому я всегда думал, что стану бойцом уровня лучших. Он уже тогда был таковым. И я подумал, что догоню его и в конце концов встречусь в бою. Это будет нечто особенное", - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Напомним, что бой между Ломаченко и Ортисом состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Ломаченко - Ортис.