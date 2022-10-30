"Возмутительно": Хэйни оценил судейство в бою Ломаченко - Ортис
Абсолютный чемпион подвел итог поединка.
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни дал свою оценку судейству в бою между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом.
Накануне экс-чемпион в трех весовых категориях победил единогласным решением - 115-113, 116-112, 117-111.
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После достаточно равного поединка Хэйни высказал возмущение подобным подсчетом, в частности одной из карточек.
"О, 117-111 - это было возмутительно!" - написал Хэйни в своем Twitter.
Oh & 117-111 was outrageous!— Devin Haney (@Realdevinhaney) October 30, 2022
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Ортис.