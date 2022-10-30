"Всем мир": Ломаченко лаконично прокомментировал победу над Ортисом

Боксер написал в соцсетях, кого благодарит после боя.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко кратко прокомментировал свою победу в поединке с Джемейном Ортисом.

Накануне боксер одолел американского оппонента единогласным решением судей со счетом 115-113, 116-112, 117-111.

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После успешного возвращения в ринг Ломаченко выразил благодарность Богу и своим поклонникам.

"Слава Богу за все. От души всем, кто переживает и следит. Всем мир", - написал Ломаченко в своем Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Ломаченко - Ортис.