Усик рассказал, с кем разговаривал по телефону во время дуэли взглядов с Фьюри

Обладатель поясов WBO/IBF/WBA в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) посетил поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

Победителем противостояния стал "Цыганский король", который после поединка обратился к украинскому боксеру. Усик поднялся на ринг, чтобы выслушать своего потенциально следующего соперника. Во время того, как Фьюри говорил, Усик начал общаться по телефону. По словам украинца, ему позвонила служба охраны.

"Это позвонила автомобильная сигнализация. Вроде бы машина не заводилась, или что-то там еще... Не знаю, что за ситуация была, но иногда такое бывает, когда пропадает связь. В общем, мне обязательно звонит служба безопасности, где застрахован мой автомобиль. Они мне позвонили, я сказал "все нормально", назвал код...".

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"Я просто увидел такой момент, что Фьюри начал искать вокруг себя какой-нибудь поддержки. То он на Красюка начал кричать, то на меня. А когда вышел Джойс, он почувствовал поддержку какого-то своего, что ли, побратима, думал: "О, класс, сейчас мы тут вдвоем будем!". Я смотрю на все это кино и думаю, нафига мне с ними участвовать в этом? Я поговорил по телефону, сказал, что машина завелась", - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Ранее стало известно, когда Усик начнет готовиться к бою с Фьюри.