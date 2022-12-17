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"Хитрый и искусный": Джойс - о потенциальном бое с Усиком

Британец не сомневается, что сможет добиться успеха в титульном поединке.
Сегодня, 09:35
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Обладатель временного чемпионского статуса по версии WBO в хевивейте Джо Джойс (15-0, 14 КО) поделился мнением о возможном поединке с Александром Усиком (20-0, 13 КО).

По словам британского боксера, украинец очень техничный и опасный спортсмен, однако это не помешает ему победить.

"Усик искусный боксер, и я иду за ним. Это будет захватывающий бой, ведь он сможет выстоять со мной все 12 раундов. Он показал это против Джошуа. Однако Энтони наносил не так много ударов, как это делаю я.

С Александром нужно быть максимально точным. Он расставляет ловушки, он очень хитрый боксер с отличным футворком, который умело двигает головой и использует челнок, чтобы избежать ударов, так что в него довольно сложно попасть. У вас может быть сколько угодно мощи, но если вы не попадаете по цели, то в этом нет смысла".

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"Я же очень разнообразен в ударах, многие из которых прошьют его защиту и будут его изматывать. Уверен, что после одного момента ему не удастся противостоять", - приводит слова Джойса Boxing Scene.

Ранее стало известно, с кем проведет бой Усик, если поединок с Фьюри сорвется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джо Джойс

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