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Стало известно, какое сообщение Усик отправил Джойсу перед первым боем с Джошуа

Джо Джойс напрашивался на поединок, но получил отказ.
Сегодня, 11:06
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Топовый британский супертяжеловес Джо Джойс поделился подробностями своего общения с украинским чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам спортсмена, у них состоялся диалог перед первым поединком украинца с Энтони Джошуа. Тогда Усик отправил сообщение о том, что пока не будет выходить в ринг с Джойсом.

"У него не совсем плохой английский, но, честно, я не знал, о чем с ним говорить. Я писал ему в личные сообщения в Instagram. Это было перед его поединком с Джошуа, и нас тогда сводили вместе. Он ответил мне: "Нет, потерпи, потерпи".

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"Потом Усик получил бой с Джошуа и победил его дважды. Но я бы хотел устроить поединок с ним", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее сообщалось, что Усик номинирован на премию "Выступление года" по версии The Ring.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джо Джойс

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