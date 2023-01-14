Усик: Если бы вы - россияне не пришли в украинский Донецк, то не было бы смертей

Чемпион WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мнением по поводу оккупации РФ Крыма и территорий Донбасса.

По словам украинского боксера, войны бы не было, если бы россияне не пришли в Украину.

"россия давала обещание о сохранении целостности Украины. Вы это не выполнили. Вы вспоминаете мне Донбасс? Если бы вы не пришли на Донбасс, в украинский Донецк, то не было бы смертей, аллей".

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"Если бы вы нагло не забрали Автономную республику Крым, то всего этого не было бы. А вы рассказываете нам, какие мы плохие", - заявил Усик в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что команда Усика получила контракт на бой с Фьюри.