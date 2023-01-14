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"Знаешь, как Геббельс закончил?": Усик обратился к российскому пропагандисту

Украинский боксер напомнил соловьеву, чем заканчивают приспешники диктаторских режимов.
Сегодня, 20:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик во время общения в прямом эфире в Instagram обратился к пропагандисту страны-агрессора владимиру соловьеву.

"Некоторые господа, можно их так назвать, на своих ТВ-каналах кричат, какой я негодяй. Соловьюш, к тебе обращаюсь. Ты знаешь, как Геббельс закончил? Соловьев, ау. Вы все знаете, наверное, как закончил Геббельс. По некоторым данным, они с женой покончили жизнь самоубийством. А перед этим жена отравила шестерых детей.

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Да, я, может, и клоун. Но, только когда вы про красные линии рассказываете, забываете, что суверенное государство может идти куда угодно. В НАТО, не в НАТО. И мы хотим в НАТО. Это наша цель. Почему мы, суверенное государство, с гимном, флагом, президентом, со своим народом, не можем выбирать, куда нам идти?

Может, я не разбираюсь в политике и геополитике, но я понимаю, что, когда приходят к тебе домой, ты должен защищать свой дом, помогать своему народу", - заявил Усик.

Также Александр Усик поделился мнением по поводу оккупации РФ Крыма и территорий Донбасса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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