Усик в свой день рождения открыл сбор средств на восстановление многоквартирного дома в Ирпене

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик объявил о начале сбора средств на восстановление поврежденного россиянами многоквартирного дома в Ирпене.

Об этой инициативе украинский боксер сообщил в своем Instagram в день своего 36-летия.

"Сегодня у меня день рождения. Единственное, чего я желаю - это победы Украины. Хочу поблагодарить всех, кто ее приближает.

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Да, я открываю сбор средств вместе с UNITED24 на восстановление многоквартирного дома в Ирпене. Это позволит 40 украинским семьям вернуться в свои дома. Нам нужно 12 миллионов гривен. Я пожертвую 8 миллионов лично и прошу вас помочь собрать еще 4 миллиона.

Ваши пожертвования - это лучший подарок на день рождения, о котором можно только мечтать", - заявил Усик.

Ранее Александр Усик поделился мнением по поводу оккупации россиянами Крыма и территорий Донбасса.