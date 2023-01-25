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"Похоже на пощечины": Джойс рассказал, как бьет Усик

Британский боксер вспомнил свой бой с украинцем.
Сегодня, 18:48
Джойс и Усик в поединке 2013 года / Getty Images
Джойс и Усик в поединке 2013 года / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс поделился мыслями о манере боя обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Британский боксер вспомнил, как потерпел поражение от украинца в 2013 году в рамках World Series of Boxing, отметив, что тогда его удары больше жалили, чем были силовыми.

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"Я помню, когда мы дрались, его удары больше жалили, чем были силовыми. Я ощущал эти удары. Знаете, это похоже на пощечины. Такие жгучие, что ли. Да, быстрые и жалящие.

Но это было в то время. Думаю, сейчас, когда он поднабрал веса, его удары будут более разящими", - приводит слова Джойса Boxing Social.

Ранее Джойс также предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джо Джойс

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