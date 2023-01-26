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"У него есть все инструменты": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Шведский боксер выделил сильные стороны чемпионов.
Сегодня, 07:36
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Шведский сверхтяжеловес Отто Валлин (22-1, 14 KO) поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

По словам именитого боксера, украинский боксер должен проделать большую работу, чтобы победить.

"У Фьюри большое тело, он хорошо двигает верхней его частью, так что Усику нужно бить по корпусу. Когда он будет сближаться, ему нужно соблюдать осторожность.

Усику нельзя позволять Фьюри наваливаться на него. Фьюри бился так со мной, и это отнимало у меня силы. Думаю, чтобы добиться успеха, Усику нужно использовать углы, как он это и делает, выбрасывать джеб и много бить Фьюри по корпусу".

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Валлин считает, что фаворитом на победу является британский спортсмен.

"Усик - очень хороший боец. В поединках с Джошуа он доказал, что достаточно велик для этой весовой категории. Я думал, что он окажется слишком маленьким для Энтони, но Усик проделал отличную работу.

В то же время для меня фаворит Фьюри. Тайсон больше, он очень хороший боксер, который также может быть агрессором. Фьюри – умный боец. Он уверен, что у него есть все инструменты, чтобы победить Усика. Я думаю, что Тайсон победит по очкам", - приводит слова Отто The Sun.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Отто Валлин

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