"Он машина": Бриггс назвал самого сложного соперника для Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс считает, что самым сложным соперником для обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри может стать Джо Джойс.

По его мнению, британский боксер может создать серьезные проблемы чемпиону из-за своей стойкости.

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"Джо Джойс наверняка может доставить Фьюри адских проблем. В данный момент Джойс - машина, всем соперникам которой нужно сломать ее код. Порой он защищается своим подбородком. Защита Джойса - это его нападение. Понимаете, о чем я говорю? Он машина.

Мне не нравится, когда кто-то использует для защиты свою держалку, но в этом есть плюс, не поймите меня неправильно. Посмотрите на великого Рэя Мерсера, чертовски крутого чемпиона. Мне это не нравится, но какая разница. Если я продолжаю лупить по тебе, отдаю все, что у меня есть, и ты принимаешь это, то у меня могут закончиться патроны", - сказал Бриггс в комментарии FightHype.com.

Отметим, также Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.