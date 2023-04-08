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Хирн назвал более достойного соперника для Усика, чем Дюбуа

Известный промоутер считает, что для украинца есть вариант поинтереснее, чем обязательный претендент.
Сегодня, 09:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался по поводу потенциального боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

По мнению промоутера, больше поединка против украинца заслуживает временный чемпион по версии WBO Джо Джойс.

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"Мне нравится Даниэль Дюбуа. Но кого он побил, чтобы стать обязательным претендентом для Александра Усика? Тревор Брайан, Кевин Лерена и Богдан Дину. Я думаю, что Джо Джойс должен получить шанс раньше, но желаю Даниэлю удачи.

Я думаю, что Александр Красюк и Queensberry без проблем заключат сделку, удачи им. Филип Хргович будет ждать победителя", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что WBA обязала Александра Усика начать переговоры о бое с Даниэлем Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эдди Хирн Джо Джойс Даниэль Дюбуа

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