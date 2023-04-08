Хирн назвал более достойного соперника для Усика, чем Дюбуа

Известный промоутер считает, что для украинца есть вариант поинтереснее, чем обязательный претендент.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался по поводу потенциального боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

По мнению промоутера, больше поединка против украинца заслуживает временный чемпион по версии WBO Джо Джойс.

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"Мне нравится Даниэль Дюбуа. Но кого он побил, чтобы стать обязательным претендентом для Александра Усика? Тревор Брайан, Кевин Лерена и Богдан Дину. Я думаю, что Джо Джойс должен получить шанс раньше, но желаю Даниэлю удачи.

Я думаю, что Александр Красюк и Queensberry без проблем заключат сделку, удачи им. Филип Хргович будет ждать победителя", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что WBA обязала Александра Усика начать переговоры о бое с Даниэлем Дюбуа.