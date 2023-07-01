"Это сделает тебя лучше": Фьюри обратился с предложением к Джойсу

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выступил с предложением к Джо Джойсу, который должен провести реванш с обладателем временного пояса WBO Чжаном Чжилеем.

Британский боксер вызвался помочь своему соотечественнику в подготовке к повторному поединку с его китайским обидчиком.

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"Это сообщения для большого Джо Джойса. Джо, я видел, что у тебя снова намечается бой против Чжилея. Если тебе нужны достойные спарринги с левшой, который больше, толще, быстрее, более тяжело бьющий и лучше во всем остальном, чем Чжилей, добро пожаловать в Моркам на спарринги со мной. После этого ты добьешься прогресса. Это сделает тебя лучше.

Поверь мне, у меня есть секрет для тебя. Я знаю, как побить Чжилея, срубить его, словно старый дуб. Вот мое предложение, Джо: приезжай в Моркам и проведи со мной столько раундов, сколько захочешь. Я не возьму с тебя много - всего тысячу долларов за раунд", - приводит слова Фьюри Boxing Social.

Ранее было официально объявлено, что реванш Чжилей - Джойс состоится 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.