"Терпи, козак, Творець тебе шліфує": Усик опубликовал свой новый патриотический стих

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал в соцсети патриотический стих собственного авторства.

На создание поэтических строк украинского боксера, похоже, вдохновило знаменитое произведение Василия Стуса "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує".

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"Терпи, козак, Творець тебе шліфує

Ти загартований вогнем, і куля тебе не бере.

Ворог, побачивши тебе, бігом себе рятує

Терпи, козак, бо то життя лише твоє.

Ти душу Богу збережи у цноті

Ти вірність й честь державі посвяти

Своїй родині ти віддай все світло

Яке Господь в житті тобі дає.

На тебе випала дорога не із легких

Але Господь все легко не дає.

Ти пройдеш іспит цей з народом,

Веди народ свій

Бо перемога чекає вже тебе", - написал Усик в Instagram.

Напомним, что в своем ближайшем бою украинец встретится в ринге с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее Александр Усик обратился с предложением к Тайсону Фьюри.

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