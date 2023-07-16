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"Терпи, козак, Творець тебе шліфує": Усик опубликовал свой новый патриотический стих

Украинский чемпион представил собственное поэтическое произведение.
Сегодня, 11:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал в соцсети патриотический стих собственного авторства.

На создание поэтических строк украинского боксера, похоже, вдохновило знаменитое произведение Василия Стуса "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує".

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"Терпи, козак, Творець тебе шліфує
Ти загартований вогнем, і куля тебе не бере.
Ворог, побачивши тебе, бігом себе рятує
Терпи, козак, бо то життя лише твоє.

Ти душу Богу збережи у цноті
Ти вірність й честь державі посвяти
Своїй родині ти віддай все світло
Яке Господь в житті тобі дає.

На тебе випала дорога не із легких
Але Господь все легко не дає.
Ти пройдеш іспит цей з народом,
Веди народ свій
Бо перемога чекає вже тебе", - написал Усик в Instagram.

Напомним, что в своем ближайшем бою украинец встретится в ринге с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее Александр Усик обратился с предложением к Тайсону Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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