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Стала известна важная деталь контракта на бой Фьюри - Нганну

История с противостоянием в ринге британца и камерунца может затянуться.
Сегодня, 00:30
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри в своем ближайшем бою встретится в ринге с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

Как сообщил камерунский боец, в контракте на будущий поединок предусмотрена опция реванша.

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По словам Нганну, повторный бой состоится в случае его победы.

"Да. Есть пункт о потенциальном реванше", - сообщил Нганну  в комментарии MMAFightingonSBN.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, лишат ли Фьюри чемпионского пояса за бой с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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