Стала известна важная деталь контракта на бой Фьюри - Нганну
История с противостоянием в ринге британца и камерунца может затянуться.
Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри в своем ближайшем бою встретится в ринге с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
Как сообщил камерунский боец, в контракте на будущий поединок предусмотрена опция реванша.
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По словам Нганну, повторный бой состоится в случае его победы.
"Да. Есть пункт о потенциальном реванше", - сообщил Нганну в комментарии MMAFightingonSBN.
Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее стало известно, лишат ли Фьюри чемпионского пояса за бой с Нганну.
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