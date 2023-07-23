Бывший чемпион мира анонсировал свое возвращение в ринг

Амир Хан готовится сделать объявление о "супербое", который пока что держится в секрете.

Серебряный призер Олимпийских игр-2004, а также экс-чемпион мира в полусреднем весе Амир Хан вскоре возобновит карьеру.

По информации DAZN, на следующей неделе 36-летний британец официальной объявит о своем возвращении в ринг.

"Я думаю, что на следующей неделе или около того будет крупное объявление", — сказал Хан, выступая на боксерском мероприятии в Дубае.

"Возможно, я снова вернусь на ринг. Я могу снова драться. Это будет не маленький бой, это будет супербой".

"Сделка была настолько крупной, что я не мог от нее отказаться. Вот почему я снова вернусь в спортзал, снова буду тренироваться. Это будет масштабный бой. На данный момент мы держим это в секрете".

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Напомним, что Амир Хан завершил карьеру в мае 2022 года после поражения от Келла Брука. При этом в том же месяце он вызвал Флойда Мейвезера на выставочный поединок.

Стоит отметить, что в апреле этого года Амир Хан получил двухлетний бан за проваленный допинг-тест после боя с Бруком.

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