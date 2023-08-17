Хелениус сообщил, собирается ли завершить карьеру после поражения нокаутом от Джошуа

Финский представитель супертяжелого дивизиона Роберт Хелениус проанализировал бой с экс-чемпионом Энтони Джошуа, в котором он потерпел досрочное поражение, и поделился планами на будущее.

По словам 39-летнего боксера, он пока не думает о завершении карьеры и собирается провести еще несколько поединков.

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"После боя у меня были хорошие чувства. Пусть я и оказался в нокауте, но в тех раундах, в которых у меня были кондиции, чтобы хорошо выступить, я преуспел.

Думаю, если бы у меня было чуть больше практики, если бы я тщательнее обдумал этот бой, то я бы выступил еще лучше. Так что у меня осталось как минимум еще несколько поединков", - сказал Хелениус в комментарии YouTube-каналу Каррана Батии.

Ранее тренер Джошуа оценил победу в бою с Хелениусом.

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