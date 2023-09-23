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"Это странно": Джойс возмущен, что Фьюри отказался от боя с Усиком

Британец считает, что его соотечественник струсил.
Сегодня, 10:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Известный британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением о срыве поединка за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам Джойса, он не понимает, почему "Цыганский король" отказался от поединка.

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"Это разочаровывает. Я всегда считал, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Усиком состоится. Я не думал, что этого боя не будет. Это все немного странно.

Странно, что Фьюри не согласился драться с Усиком после того, как дразнил его из-за того, что Александр такой маленький, и постоянно называл его средневесом. Но затем бой попросту сошел на нет. Это разочарование для фанатов бокса", - приводит слова Фьюри Daily Mail.

Ранее Фьюри поинтересовался у фанатов, с кем ему нужно подраться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джо Джойс

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