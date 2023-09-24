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"Боксерская груша": Промоутер оценил выступление Джойса в реванше с Чжилеем

Эдди Хирн проанализировал досрочное поражение британца.
Сегодня, 14:36
Джойс был нокаутирован Чжилеем / Getty Images
Джойс был нокаутирован Чжилеем / Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о поражении Джо Джойса в реванше с временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Чжаном Чжилеем.

Британский боксер был отправлен китайцем в нокаут уже в третьем раунде поединка.

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"Произошло то, о чем я предупреждал. Я говорил, что Чжилей остановит Джойса за шесть раундов. Я думаю, что Джойс на протяжении своей карьеры принимает слишком много урона. У него была отличная серия, но ему 38 лет. Он провел сотни раундов тяжелых спаррингов, пропустил в течение карьеры ужасно много ударов. Последний бой было тяжело смотреть, а в этот раз получился мисматч.

Джойс вышел на 12 килограммов тяжелее, но он не двигался. Джо не передвигался на ногах, не двигал головой. Он просто был как боксерская груша. И это был брутальный нокаут. В первом бою Джойс был измотан, а здесь все закончилось очень жестким нокаутом", - сказал Хирн в комментарии Boxing News.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чжилей - Джойс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Джо Джойс Чжан Чжилей

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