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Промоутер подтвердил бой Теофимо Лопеса против еще одного экс-соперника Ломаченко

Поединок возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе в начале февраля следующего года.
Сегодня, 10:44
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Промоутер Боб Арум подтвердил, что обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес в своем ближайшем поединке подерется с еще одним бывшим соперником Василия Ломаченко Джемейном Ортисом.

Этот бой станет главным событием боксерского шоу от промоутерской компании Top Rank, которое состоится 8 февраля в Лас-Вегасе.

Также, по словам Арума, в рамках этого вечера представитель легкого дивизиона Кишон Дэвис выйдет в ринг против бывшего чемпиона в двух весовых категориях Хосе Педрасы.

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"У нас есть большая платформа для Теофимо. Неделя перед финалом Супербоула - это огромный шанс. Это наш способ добиться для Теофимо весомых, крупных боев к концу 2024 года. А также в карде состоится жесткий поединок нашей восходящей звезды Кишона Дэвиса", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, что Лопес в объединительном бою против Ломаченко в октябре 2020 года стал абсолютным чемпионом, а Ортис уступил боксеру из Украины в октябре 2022 года.

Ранее Теофимо Лопес заявлял о намерении завершить профессиональную карьеру, но в итоге передумал уходить из бокса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боб Арум Теофимо Лопес Джемейн Ортис

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