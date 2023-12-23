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Экс-чемпион выделил единственный способ, как Валлин может победить Джошуа

Малиньяджи уверен, что шведу не стоит доводить дело до судейского вердикта.
Сегодня, 15:52
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images
Энтони Джошуа и Отто Валлин / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился мыслями о бое между Энтони Джошуа и Отто Валлином.

По его словам, шведскому боксеру не отдадут победу судейским решением на фоне будущего поединка Эй Джея с Деонтеем Уайлдером, а одолеть соперника он может только в том случае, если нокаутирует его.

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"Организаторы очень сильно хотят устроить бой Джошуа - Уайлдер, поэтому Валлин в любом случае не победит судейским решением. Я думаю, что Отто необходимо досрочно остановить Джошуа, чтобы одержать победу.

Это напоминает историю с Бернардом Хопкинсом и Оскаром Де Ла Хойей, когда они дрались в одном шоу. Оскару пришлось ограбить Феликса Штурма, чтобы их поединок состоялся. Вот что мне это напоминает. Надеюсь, что у нас не будет странных решений, и все одержат заслуженные победы. Но в любом случае из-за их соперников всегда есть риск, когда ты устраиваешь подобные вещи.

Сложно ставить против Джошуа. Даже если бой будет близким, то он сложится в его пользу. Мне интересно, потому что я хочу увидеть, насколько Валлин готов рисковать, вероятно, зная, что ему не отдадут победу решением. Если он готов поставить себя на кон, чтобы попытаться остановить Джошуа, то будет интересно", - приводит слова Малиньяджи Boxing News 24/7.

Напомним, что бой Джошуа и Валлина состоится 23 декабря в рамках большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер Джошуа попытался предсказать исход боя с Валлином.

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