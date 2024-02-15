Валлин предположил, мог ли Фьюри преднамеренно получить рассечение перед боем с Усиком

Шведский представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин поделился мнением о травме чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри, из-за которой снова перенесли бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Бывший соперник "Цыганского короля" не верит, что тот мог преднамеренно получить рассечение, чтобы избежать поединка.

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"Это глупо. Я имею в виду, что кто бы на это пошел? Порезать себя - это безумие. Есть разные способы сняться с боя. Ты можешь сказать, что травмировал локоть, колено, ногу и так далее.

Я не думаю, что Фьюри бы это сделал. В этом нет смысла. Слишком много денег стоит на кону. Я считаю, что Фьюри этого хочет", - сказал Валлин в комментарии iFL TV.

Ранее брат Фьюри признался, оказывался ли Тайсон в нокдауне во время подготовки к бою с Усиком.

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