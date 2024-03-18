"Сделал то, что должен был": Промоутер отреагировал на успешное возвращение Джойса в ринг

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса, прокомментировал его победу над Кэшом Али, которой он закрыл два поражения от Чжана Чжилея.

Также представитель британского боксера заявил, что теперь его подопечный может провести реванш с Джозефом Паркером.

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"Джойс возвращался после двух поражений. Я думаю, что ему понадобилось какое-то время, чтобы отыскать свой ритм, свою магию. В конечном итоге он сделал то, что должен был сделать.

Мне кажется, что если бы Джойс начал прессинговать раньше, то быстрее бы остановил Али, но он победил досрочно и сбросил с себя ржавчину. Теперь Джойс двигается дальше.

Есть ли шансы у Джойса на мировом уровне? Я считаю, что есть отличный реванш между ним и Джозефом Паркером. После него мы все узнаем", - сказал Уоррен в комментарии Boxing Social.

Ранее Джойс озвучил имена желаемых соперников после победного возвращения в ринг.

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