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Усик сохранил позицию в рейтинге P4P от The Ring, на вершине произошла смена лидера

Украинский чемпион остается в тройке лучших.
Сегодня, 10:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

В списке сильнейших от авторитетного издания третью позицию сохранил за собой обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик.

В то же время лидер рейтинга P4P сменился. Отныне на вершине расположился абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, который в недавнем бою нокаутировал Луиса Нери и защитил свое звание.

Читай также: Иноуэ уничтожил Нери и сохранил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе

С первого места японский боксер сместил бывшего бесспорного чемпиона, а ныне обладателя поясов WBC, WBA и WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Наоя Иноуэ
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол
  7. Эррол Спенс
  8. Джервонта Дэвис
  9. Джесси Родригес
  10. Дзунто Накатани

Ранее сообщалось, что Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком с Фьюри.

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