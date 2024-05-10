Усик сохранил позицию в рейтинге P4P от The Ring, на вершине произошла смена лидера
Журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).
В списке сильнейших от авторитетного издания третью позицию сохранил за собой обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик.
В то же время лидер рейтинга P4P сменился. Отныне на вершине расположился абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, который в недавнем бою нокаутировал Луиса Нери и защитил свое звание.
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С первого места японский боксер сместил бывшего бесспорного чемпиона, а ныне обладателя поясов WBC, WBA и WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Джесси Родригес
- Дзунто Накатани
Ранее сообщалось, что Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком с Фьюри.
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