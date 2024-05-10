Усик сохранил позицию в рейтинге P4P от The Ring, на вершине произошла смена лидера

Журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

В списке сильнейших от авторитетного издания третью позицию сохранил за собой обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик.

В то же время лидер рейтинга P4P сменился. Отныне на вершине расположился абсолютный чемпион во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, который в недавнем бою нокаутировал Луиса Нери и защитил свое звание.

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С первого места японский боксер сместил бывшего бесспорного чемпиона, а ныне обладателя поясов WBC, WBA и WBO в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда.

Рейтинг P4P от The Ring:

Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Александр Усик Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Эррол Спенс Джервонта Дэвис Джесси Родригес Дзунто Накатани

Ранее сообщалось, что Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком с Фьюри.

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