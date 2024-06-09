"Очень хорошо знаю его стиль": Бенавидес оценил Гвоздика

Американский боксер высказался об украинце, с которым поборется за титул временного чемпиона.

Давид Бенавидес высказался о предстоящем бое с бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Александром Гвоздиком за титул временного чемпиона по версии WBC в этом дивизионе.

Американский боксер заверил, что хорошо изучил своего оппонента.

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"Он отличный боец. У него очень хорошее любительское наследие. У него отличное профессиональное наследие. Он чемпион мира. Он больше похож на боксера украинского стиля. Я много наблюдал за ним и пару раз спарринговал с ним. Так что я очень хорошо знаю его стиль.

Я стараюсь изучать и панчеров, и классических боксеров. Никогда не знаешь, когда боец перейдет на другой стиль. Может быть, он покажет один стиль в предыдущем бою, а потом выйдет на поединок с совершенно другим стилем.

Так что нужно уметь адаптироваться ко всему. Я не сильно об этом беспокоюсь. Боксер или панчер - я разберусь и с тем, и с другим", - приводит слова Бенавидеса BoxingNews24.

Напомним, что бой Гвоздик - Бенавидес должен состояться 15 июня на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Гвоздик оценил свои шансы в бою против Бенавидеса.

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