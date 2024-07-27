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Валлин мощно вернулся в ринг после поражения от Джошуа

Шведский супертяжеловес уложил нигерийского соперника за 40 секунд.
Сегодня, 11:15
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона швед Отто Валлин (27-2, 15 КО) одержал быструю победу в бою с нигерийцем Онориоде Эвариеме (20-5, 19 КО), закрыв тем самым предыдущее поражение от Энтони Джошуа.

Поединок состоялся на арене Tropicana Hotel and Casino в Атлантик-Сити, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Boxing Insider Promotions.

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Валлину потребовалось меньше минуты, чтобы разобраться с оппонентом. На 40-й секунде шведский боксер поймал Эвариеме жестким ударом слева, после чего тот оказался на настиле ринга. Нигериец поднялся, но с трудом держался на ногах и едва не завалился вместе с рефери, после чего тот дал отмашку об остановке боя.

Таким образом, Валлин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, что в предыдущем бою в декабре 2023 года Отто Валлин потерпел поражение от Энтони Джошуа, отказавшись от продолжения поединка после пятого раунда.

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