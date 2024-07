Валлин мощно вернулся в ринг после поражения от Джошуа

Представитель супертяжелого дивизиона швед Отто Валлин (27-2, 15 КО) одержал быструю победу в бою с нигерийцем Онориоде Эвариеме (20-5, 19 КО), закрыв тем самым предыдущее поражение от Энтони Джошуа.

Поединок состоялся на арене Tropicana Hotel and Casino в Атлантик-Сити, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Boxing Insider Promotions.

Валлину потребовалось меньше минуты, чтобы разобраться с оппонентом. На 40-й секунде шведский боксер поймал Эвариеме жестким ударом слева, после чего тот оказался на настиле ринга. Нигериец поднялся, но с трудом держался на ногах и едва не завалился вместе с рефери, после чего тот дал отмашку об остановке боя.

💥Otto Wallin returns to the ring for the first time since defeat to Anthony Joshua last year and blasts out Onoriode Ehwarieme in under a minute in Atlantic City pic.twitter.com/CcSOFjbkxx