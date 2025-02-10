Чисора остался недоволен работой рефери в победном поединке с Валлином

Британец пожаловался, что "третий в ринге" мешал ему драться.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора после победы над Отто Валлином остался недоволен работой рефери в ринге Джона Лэтэна, который обслуживал этот поединок.

По словам боксера, тот постоянно мешал ему нормально драться на ближней дистанции.

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"У нас был д*рьмовый рефери. Я больше не хочу пользоваться его услугами. Каждый раз, когда мы оказывались на ближней дистанции, он говорил, что я бью за спину, но я бил боковым.

Это меня очень сильно раздражало. Но я не позволил эмоциям взять верх и просто продолжал делать свою работу", - заявил Чисора в комментарии Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Валлин.

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