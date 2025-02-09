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"Жесткий парень как для 41-летнего": Валлин отреагировал на поражение от Чисоры

Шведский боксер высказался о поединке, в котором дважды побывал в нокдауне.
Сегодня, 14:55
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин прокомментировал свое поражение в бою против британского ветерана дивизиона Дерека Чисоры.

Поверженный боксер отдал должное своему оппоненту, назвав его одним из лучших панчеров, которым приходилось противостоять.

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"Я в порядке. Я разочарован, но это жизнь. Я пытался, но Дерек - жесткий парень как для 41-летнего. Поэтому я очень его уважаю.

Вероятно, при первом нокдауне я немного потерял равновесие. Он попал по мне, но я левша, поэтому порой ноги запутываются, и ты теряешь равновесие. Не знаю, почему я тогда упал. Мне нужно посмотреть запись боя.

Чисора - сильный. Он однозначно один из самых мощных панчер, с которыми я встречался", - сказал Валлин в комментарии iFL TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Валлин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Отто Валлин

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"Жесткий парень как для 41-летнего": Валлин отреагировал на поражение от Чисоры
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