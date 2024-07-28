"Я просто разочарован": Джойс высказался о завершении карьеры после поражения от Чисоры

Бывший временный чемпион в супертяжелом весе Джо Джойс прокомментировал свое поражение в бою против Дерека Чисоры.

По словам боксера, пока он не собирается завершать карьеру, поскольку чувствует в себе силы продолжать выступления.

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"Я не особо помят. Я чувствую себя достаточно хорошо, если не говорить о разочаровании. Я был близок к победе. Чисору шатало много раз, и я думал, что смогу победить досрочно. Конечно же, Чисора поймал меня коротким ударом. Я считаю, что побеждал в том раунде, поэтому я просто разочарован.

Я думал, что смогу проложить путь к победе, но это был близкий бой. Я отдаю должное Чисоре. Это был хороший поединок, я получил от него удовольствие. Надеюсь, что фанатам и зрителям было интересно.

Я все еще чувствую себя свежим и готов продолжать. Мне просто необходимо проанализировать видео боя и посмотреть, какие варианты доступны для меня.

Я люблю бокс. Среди всех видов спорта, которыми я занимался, я выбрал этот и добился в нем успеха. Поэтому я продолжу до тех пор, пока не почувствую, что нужно повесить перчатки на гвоздь", - сказал Джойс в комментарии iFL TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чисора - Джойс.

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