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"Обязан это сделать": Фьюри подсказали ключ к успеху в реванше с Усиком

Экс-чемпион объяснил, за счет чего британец может одолеть украинца в повторном бою.
Сегодня, 11:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон рассказал, как Тайсону Фьюри следует провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, чтобы рассчитывать на успех.

По его мнению, в повторном поединке британец должен максимально использовать свое преимущество в габаритах в придачу к боксерскому мастерству.

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"После первого боя Усик оценил Фьюри. Он понимает, что Тайсон, вероятнее всего, набросится на него, будет использовать свою силу, габариты, физическую форму. Фьюри должен был делать все это в первом бою и обязан это сделать в реванше.

Тайсону нужно убедиться, что он сможет оказывать давление на соперника в сочетании со своими боксерскими способностями. Это все нужно делать сразу после стартового гонга, потому что чем дольше длиться бой, тем больше шансов, что он не сможет поддерживать этот темп", - приводит слова Нельсона Sky Sports.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри рассказал, что нужно для победы над Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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