"Нужно стать лучше": Дюбуа рассказал, за счет чего сможет одолеть Паркера

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа прокомментировал официальный анонс его боя против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера.

Британский боксер выделил свои качества, которые, по его мнению, помогут ему справиться с новозеландцем.

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"Я очень взволнован и готов к бою. Я очень рад, что теперь у меня есть соперник. Я просто готов искать и уничтожать, чтобы снова приступить к работе.

Об этом поединке уже дано говорят, и я рад, что наконец-то все стало официально. Я рад, что смогу выйти на ринг и продемонстрировать свой уровень

Я думаю, что смогу просто пройти сквозь своего соперника, но для этого нужно стать лучше во всех направлениях. Скорость, молодость, энергия и сила - вот что принесет мне победу. Вот благодаря чему я смогу его прикончить", - приводит слова Дюбуа talkSPORT.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее были названы сроки реванша между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

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