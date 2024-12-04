iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Нужно стать лучше": Дюбуа рассказал, за счет чего сможет одолеть Паркера

Чемпион IBF выразил уверенность в успешной защите титула.
Сегодня, 09:58
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа прокомментировал официальный анонс его боя против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера.

Британский боксер выделил свои качества, которые, по его мнению, помогут ему справиться с новозеландцем.

Читай также: Объявлен следующий соперник Дюбуа и назначена дата боя

"Я очень взволнован и готов к бою. Я очень рад, что теперь у меня есть соперник. Я просто готов искать и уничтожать, чтобы снова приступить к работе.

Об этом поединке уже дано говорят, и я рад, что наконец-то все стало официально. Я рад, что смогу выйти на ринг и продемонстрировать свой уровень

Я думаю, что смогу просто пройти сквозь своего соперника, но для этого нужно стать лучше во всех направлениях. Скорость, молодость, энергия и сила - вот что принесет мне победу. Вот благодаря чему я смогу его прикончить", - приводит слова Дюбуа talkSPORT.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее были названы сроки реванша между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Дюбуа оценил вероятность проведения реванша с Джошуа Дюбуа оценил вероятность проведения реванша с Джошуа
Чисора объяснил, почему Джошуа отказался от незамедлительного реванша с Дюбуа Чисора объяснил, почему Джошуа отказался от незамедлительного реванша с Дюбуа
Президент WBC выбрал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри Президент WBC выбрал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри
Владимир Кличко хотел вернуться в ринг ради титульного боя с экс-соперником Усика - источник Владимир Кличко хотел вернуться в ринг ради титульного боя с экс-соперником Усика - источник
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на первом этапе Кубка мира состоится короткая индивидуальная гонка у женщин
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

НБА14:44
Украинец попал в список претендентов быть выбранным на драфте-2025
Европа14:03
Сборная Украины вошла в топ-20 самых молодых по среднему возрасту в мире
Гимнастика13:55
Украинский призер Олимпиады рассматривает вариант смены спортивного гражданства
Украина13:41
Михавко - лучший центрбек по продвижению мяча в не топ-5 лигах, в топ-10 еще один представитель УПЛ
Бокс12:59
Дюбуа оценил вероятность проведения реванша с Джошуа
Европа12:58
Манчестер Юнайтед отказались от акции в поддержку ЛГБТ-сообщества из-за убеждений одного из игроков
Европа12:25
Барселона поспорит с Реалом за игрока сборной Португалии
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира
Бокс11:59
"Мне просто надоело": Джервонта Дэвис ошеломил заявлением о скором завершении карьеры
Бокс11:41
"Это мечта": Аль аш-Шейх заговорил о реванше Кличко с Фьюри, озвучив условие
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK