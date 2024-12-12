"Мир любит сильных": Укрпочта выпустила марку в честь Усика

Укрпочта выпустила марку, посвященную украинскому чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО).

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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"Я уверен, что эта предпоследняя официальная марка 2024 года найдет своих поклонников, потому что посвящена легенде украинского спорта, его символу - Александру Усику и его бою с Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, который пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Изображение Усика на марке - это послание, что "мир любит сильных", а украинцы славятся смелостью и стойкостью. И сила - не всегда о мышцах, ракетах, количественном или физическом превосходстве. Это о характере, вере и духе, которыми наша нация одарена.

Усик стал символом несокрушимости для миллионов, его победы вдохновляют и напоминают, что настоящая сила кроется в борьбе за свое. Спасибо Александру за то, что во всех его выходах на ринг украинский флаг развевается на экранах миллионов людей по всему миру. Его достижение - наша гордость и мотивация", - написал Смилянский в Facebook.

Также он отметил, что уже открыт предзаказ на марку, а в продажу она поступит 16 декабря. Часть средств будет направлена в благотворительный фонд Usyk Foundation.

Напомним, что 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Александр Усик проведет реванш с Тайсоном Фьюри. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

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