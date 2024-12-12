"Я трижды ошибался относительно этого парня": Паркер дал оценку Дюбуа

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер оценил своего будущего соперника в лице обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам новозеландского боксера, ранее он не верил в успех британца, но теперь отдает ему должное.

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"Я рад, что получил возможность встретиться с Даниэлем Дюбуа и стать двукратным чемпионом мира. В бою Даниэля против Миллера я ставил на Миллера. Потом был Хргович - я снова выступаю против Дюбуа. Не говоря уже о Джошуа.

Так что я трижды ошибался относительно этого парня. Даниэль становится уверенней с каждым выходом на ринг. Я был впечатлен тем, как он прикончил Джошуа. Я ожидал увидеть совсем другого Дюбуа, но надо отдать ему должное. Он тогда показал лучшее свое выступление", - сказал Паркер в комментарии DAZN Boxing.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Паркер хочет разобраться с Дюбуа и встретиться с победителем реванша Усик - Фьюри.

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