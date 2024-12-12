"Будет совершенно другой бой, чем с Чжилеем": Паркер раскрыл план на поединок с Дюбуа

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мыслями о предстоящем бое против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Новозеландский боксер отметил, что для этого поединка ему следует хорошо поработать над скоростью и выносливостью.

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"Если честно, я думал, что у меня будет реванш с Чжилеем. Все указывало на это, поэтому мы даже начали готовиться к Чжану. Разница подготовки к Чжану и Дюбуа в весе. Думаю, что в этом бою моя выносливость и скорость должны быть на другом уровне. Чжан был очень хороший соперник, с высоким боксерским IQ.

С Дюбуа будет совершенно другой бой, поэтому мы собираемся немного сократить вес. С Даниэлем нужно быть быстрым. Уайлдер и Чжилей - оба мощные панчеры. То же самое с Дюбуа, но его выносливость на другом уровне. Парень выбрасывает много комбинаций, поэтому я действительно должен быть намного лучше", - сказал Паркер в комментарии DAZN Boxing.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, также Паркер оценил своего будущего соперника.

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