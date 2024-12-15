"Не для того, чтобы побить рекорд": Фьюри предположил, почему Кличко желает вернуться в ринг

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о том, что легендарный украинский экс-чемпион Владимир Кличко может вернуться в ринг.

По мнению британца, украинец может возобновить карьеру не для того, чтобы попытаться стать самым возрастным чемпионом мира в истории, а ради финансовой выгоды.

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"Не нужно говорить, что он собирается это сделать для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Если он вернется, то сделает это только ради денег.

Если бы Кличко хотел побить рекорд Джорджа Формана, то подрался бы с Мануэлем Чарром за временный титул WBA. Но этот бой не принесет денег. Он просто ищет, где больше денег.

Парню 48 лет и он, должно быть, потратился за период вне ринга. Он довольно долго находился за пределами нашего бизнеса. Но я не могу говорить, что он должен делать, а что нет. Это не мое дело", - приводит слова Фьюри Express.

Ранее промоутер Фьюри заявил, что разговаривал с Кличко о его возвращении в ринг.

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