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"С удовольствием посмотрел бы": Экс-промоутер Кличко подобрал соперника для Усика

Функционер считает, что действующий и бывший чемпионы могут устроить захватывающий бой.
Вчера, 22:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Том Леффлер, бывший промоутер Владимира Кличко, поделился мнением о потенциальных соперниках обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика.

По его словам, было бы интересно увидеть поединок нынешнего украинского лидера дивизиона против бывшего чемпиона американца Деонтея Уайлдера.

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"Реванш с Даниэлем Дюбуа - это хороший поединок. Но я бы всегда с удовольствием посмотрел бой Усика с Деонтеем Уайлдером. Поединки Уайлдера всегда захватывающие, независимо от того, нокаутирует он соперника или сам оказывается в нокауте.

Для Усика есть хорошие оппоненты. Александр добился всего, чего мог, чтобы доказать, что он первый номер рейтинга P4P в боксе. Это настоящее определение лучшего бойца независимо от весовой категории, ведь Усик дрался с парнями, которые на 13-18 килограммов тяжелее его. Но он просто доминирует в своем дивизионе, побеждая таких бойцов в самом расцвете сил, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Он также победил в Польше третьего чемпиона в лице Даниэля Дюбуа. Есть много отличных бойцов, но учитывая все достижения Усика, я однозначно поставлю его на первое место", - приводит слова Леффлера WBN.

Ранее бывший чемпион мира рассказал, какие нужны качества, чтобы победить Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Том Леффлер

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