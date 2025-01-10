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"Нельзя превозносить только за нокаут Джошуа": Перспективы Дюбуа в дивизионе поставили под сомнение

Экс-чемпион оценил британского обладателя титула IBF.
Сегодня, 09:59
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион Европы Спенсер Оливер прокомментировал предположение, что обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа может стать новым лидером дивизиона после завершения карьеры Александром Усиком.

По его мнению, британскому боксеру еще есть что доказывать, чтобы завоевать этот статус.

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"Допустим, Александр Усик будет уже вне игры, если уйдет на пенсию, даже после еще одной победы над Дюбуа. Многие задают вопрос, готов ли Даниэль Дюбуа принять эстафету короля супертяжелого веса? Я думаю, что это станет ясно после боя с победителем поединка Джошуа - Фьюри.

Нельзя превозносить Дюбуа только за нокаут Джошуа. Мы не можем быть уверенными, что это повторится. Также нельзя списывать со счетов Фьюри после поражений Усику. Сейчас он вполне может быть вторым лучшим супертяжеловесом в мире", - сказал Оливер в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее Джозеф Паркер объяснил, почему может одолеть Даниэля Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа

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